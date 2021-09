En el marco del programa «Palabra Mayor», entrevistamos al Profesor, José Yuni, quien es Investigador del CONICET, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y Especialista en Psicogerontología. Con el docente dialogamos sobre distintos aspectos, entre ellos sus proyectos y la situación actual de las personas mayores en Catamarca y el país.

En esta línea, Yuni recordó: «Empecé hace unos 30 años, cuando era impensable pensar que una persona mayor pudiera que el tiempo que queda después de la jubilación, pueda empezar experiencias de aprendizaje. Lo que hice a través del tiempo fue ir generando experiencias educativas con distintas poblaciones de personas mayores. Estoy haciendo una especie de estado de situación en toda América Latina de la situación de la educación de los adultos mayores».

Por otra parte, dio detalles sobre uno de los proyectos en los que está trabajando en la actualidad. Al respecto, detalló: «El tema del envejecimiento tiene que ver con cómo procesamos el tiempo, el tiempo social y el individual. Qué atribuciones le damos al tiempo. Si se gana o se pierde, si el tiempo te destruye o te da la posibilidad de construirte. Esa es una de las líneas que trabajamos en la investigación».

«El Estado tiene que garantizar la autonomía del adulto mayor, porque es la primer persona interesada y responsable de sí. Hay derechos reconocidos que ahora se los reconoce más. Hay una agenda de implementación de las políticas que no sé si va por el adulto de las necesidades de los mayores. Hay una visión muy metropolitana. Aquí en Catamarca, me parece que esa agenda no se ajusta», advirtió en diálogo con Radio Nacional Catamarca.