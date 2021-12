"El Estado debería garantizar una tarifa pública para taxis"

El aumento del 30% en la tarifa de taxis que otorgó el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, provocó el enojo de algunos sectores. “El usuario no puede pagar más. No se olviden que hay gente que no puede tomar un colectivo y se tiene que subir a un taxi, gente que tiene que hacer rehabilitación y viene desde grandes distancias, por lo que nos parece inoportuno este incremento de la tarifa. Si vos le seguís otorgando, más te piden, es un cuento. Entendemos que es un servicio diferencial y que es optativo, pero ese jubilado o esa gente que viene enferma, que viene de los barrios a donde no llega el colectivo, debería tener una tarifa diferencial. El Estado debería garantizar que esa persona enferma que va a hacer fisioterapia al centro, tenga un servicio público”, reclamó José García, referente de la ONG FODECUS.

DESCARGAR