"El equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico", aseguró Juan Carlos De Pablo

El economista Juan Carlos de Pablo aseguró que el Gobierno está en condiciones de mantener el equilibrio fiscal logrado en el inicio de su gestión y consideró que "esa es la columna vertebral del plan económico del presidente Javier Milei".

De Pablo señaló que la política económica del Gobierno "depende del equilibrio fiscal" y sostuvo que por ese motivo para el presidente Milei "eso no se negocia".

"El Gobierno va a garantizar el equilibrio fiscal adoptando las medidas que fueran necesarias porque esa es la columna vertebral de su plan económico", remarcó el economista.

Además, sostuvo que el presidente Javier Milei logró convencer al ministro de Economía Luis Caputo sobre la importancia del equilibrio de las cuentas fiscales y que ahora los dos funcionarios defienden esa idea con la misma intensidad.

"Esta es una oportunidad histórica para Argentina, que por primera vez lleva a la práctica la defensa del equilibrio fiscal pese a cualquier costo, algo que es muy importante para crecer", enfatizó por último De Pablo.