Con Juan Valerdi, economista, dialogamos sobre diferentes temas de actualidad nacional. Entre ellos, analizamos el reciente anuncio del programa Precios Justos.

“Se optó por el camino del acuerdo, y me da optimismo, porque una parte del empresariado ha tomado conciencia de lo que puede venir, lo que puede pasar si vuelve la derecha a gobernar. Me hace pensar que el empresariado no se va a suicidar”

DESCARGAR

Punto Sur: Río Negro - Neuquén - La Pampa - Buenos Aires