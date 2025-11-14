El embajador argentino en Angola contó cómo se vive en el país africano el amistoso con la Selección Argentina

El embajador argentino en Angola Nicolás Rebok en diálogo con el equipo de Diego Ramos, habló de cómo se vive allí el amistoso que se jugará con la Selección Argentina. La colonia argentina que vive en ese país y algunas curiosidades sobre ese lugar.

"Hay una comunidad de 150 personas argentinas aproximadamente, de las cuales una veintena trabaja en una fábrica de Arcor aquí. También hay religiosos en el interior de este país, y algunos productores agopecuarios que producen maíz y soja", mencionó.

Rebok habló del interés que existe en ese continente en el fútbol: "Si bien Angola no clasificó para el Mundial 2026, sí lo hizo Cabo Verde, y eso fue muy festejado a nivel africano. Es un país pequeño y también ha sido colonia portugesa al igual que Angola".