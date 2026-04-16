El elenco de "Maldita, La Novela' en Rae

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, recibimos la visita de María Inés Alvarado y Marcelo Rubín, integrantes del elenco de la obra “Maldita, la novela”.

Durante la entrevista, compartieron detalles del proceso creativo y del particular universo de esta propuesta que rinde homenaje a los grandes culebrones que marcaron a distintas generaciones.

“Maldita, la novela”, con autoría y dirección de Mariano Mousseaud, propone un recorrido intenso por los clásicos elementos del género: traiciones, herencias perdidas, amnesia selectiva y giros dramáticos que mantienen en vilo al público.

La historia se sitúa en el momento en que el elenco graba los últimos capítulos de una ficción televisiva, atravesado por un hecho inesperado que pone en duda su desenlace.

Además de la charla, el programa fue musicalizado con las canciones más recordadas de las novelas emitidas en la televisión argentina durante las décadas del 70, 80 y 90, evocando una época dorada de la ficción local.

La obra puede verse los sábados a las 21:30 en el Espacio Cultural La Fragua, las entradas se consiguen por www.alternativateatral.com