El economista Aldo Abram hizo un análisis sobre el discurso de Milei respecto al Presupuesto 2026

El licenciado y master en Ciencias Económicas Aldo Abram en diálogo con Hugo Macchiavelli por Radio Nacional, analizó el discurso del presidente Javier Milen que dio ayer por cadena nacional para detallar el proyecto de Presupuesto 2026.

"Me parece que el Presidente quiso dar un mensaje atento a las demandas de la gente y hacia dónde se tienen que dirigir los recursos", expresó.

Abram aseveró que el equilibrio fiscal es un objetivo prioritario para el gobierno y "para todos los argentinos y para todos los políticos". "Si el Estado quiebra, los ciudadanos sufren. Esa historia se tiene que acabar. Aunque hay que buscar consensos en el Congreso para lograr asignar gastos con apertura", dijo.