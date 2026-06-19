El economista Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales después de una reunión que mantuvo este viernes con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

El Presidente replicó el anuncio realizado por Adorni en X y escribió: “MAGA”, el acrónimo en inglés de la frase "Make Argentina Great Again", traducible como "Hagamos Argentina Grande otra vez".

“Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial”, anunció el jefe de Gabinete.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, completó el posteo.

El designado Vocero Presidencial agradeció al presidente Milei por “la confianza” para otorgarle esta nueva función.

Dijo que tratará de “aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno” y “dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”.

En su cuenta de la red social X, Ravier manifestó que asumirá la semana próxima.

Desde la cuenta Vocería Presidencial en la misma red social se publicó un posteo replicado por Ravier.

El texto señala que “la Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”.

La designación fue celebrada por funcionarios nacionales y legisladores.

Ravier es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actualmente se desempeña como diputado de La Libertad Avanza por la provincia de La Pampa.