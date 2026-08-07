El eclipse solar total de 2026 oscurecerá el hemisferio norte: cuándo y dónde ver el fenómeno del año

El próximo 12 de agosto de 2026, una enorme extensión del hemisferio norte será escenario de un acontecimiento astronómico único: un eclipse solar total. Confirmado por organismos internacionales y nacionales como la NASA y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este impactante fenómeno despertó una movilización inédita entre la comunidad científica, autoridades y aficionados de todo el mundo.

Por este tema, el astrónomo del Observatorio Félix Aguilar de la provincia de San Juan, docente e investigador, Eric González, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "ver un eclipse es una experiencia maravillosa. En esta oportunidad, se espera que el eclipse dure más de 2 minutos".

El especialista, además, reconoció que "este fenómeno se podrá ver desde la región norte de España, entre otras zonas. Allí podrán darse las mayores movilizaciones. La gente disfruta de estas experiencias, viaja y se prepara para vivirlas".

La expectativa es máxima debido a la espectacularidad del evento, el cual promete sumir temporalmente en las sombras a millones de personas bajo la franja de totalidad.

La trayectoria del eclipse solar total permitirá que sea visible de forma completa en partes de Groenlandia, Islandia, Rusia, una pequeña zona de Portugal y, de manera muy especial, en España. En el territorio español, el fenómeno cruzará varias ciudades, paisajes naturales y monumentos históricos, provocando una oscuridad repentina pocos minutos antes del anochecer.

Fuera de esta ruta principal, una región mucho más amplia del planeta podrá disfrutar del espectáculo de manera parcial, consolidándolo como el mayor hito astronómico del año.