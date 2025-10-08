El Dúo Arias Castro presenta su nuevo disco A los cerros

El Dúo Arias Castro, integrado por Santiago Arias (bandoneón) y Seba Castro (guitarra), visitó a Mariana Fossati en Nacional Folklórica y adelantó temas de su nuevo disco A los cerros, que llega diez años después de su debut Criollo. El álbum será presentado el viernes 10 de octubre a las 20 h en la sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, con entrada gratuita.

El repertorio reúne folclore criollo y composiciones propias, y contará con invitadas como Maggie Cullen y Lorena Astudillo, además de los vientistas Víctor Carrión y Mauro Ciavattini. El dúo también actuará el martes 14 en Los Galgos, en el ciclo Ritual Criollo, antes del regreso de Arias a México.