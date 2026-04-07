El dulce de leche, un clásico que define la identidad argentina

El dulce de leche es uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina, con una fuerte presencia en la cultura y en la vida cotidiana.

Ariel Gryn, sommelier en dulce de leche, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la relevancia de este alimento, al subrayar su valor como símbolo de identidad nacional.

El especialista habló sobre el origen del dulce de leche y destacó que en Argentina se consolidó como un producto distintivo que forma parte de innumerables preparaciones, desde postres hasta desayunos y meriendas.

"En Argentina y en Uruguay el consumo y la producción es mayor que en el resto del mundo", expresó.

Tras hacer algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para reconocer un buen dulce de leche, Gryn reveló que guarda el producto en el freezer: "El dulce de leche no se congela, pero sí se pone un poco más espeso".

En los últimos años, el dulce de leche también experimentó una diversificación en sus presentaciones, con variantes artesanales, gourmet y adaptaciones para distintos mercados.

Además de su consumo interno, el producto ha ganado espacio en mercados internacionales, donde es valorado como una especialidad típica.