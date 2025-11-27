El dueño de un emblemático restaurante porteño afirmó que está al borde del cierre por un juicio laboral

El dueño del restaurante Piegari, Alberto Chinkies, dialogó con el equipo de Creer o reventar y contó que el clásico del barrio porteño de Retiro está a punto de enfrentarse al cierre debido al juicio laboral que les realizó un exempleado y por el que tendría que pagar más de $200 millones.

"La jueza de primera instancia sacó un dictamen absolutamente arbitrario y exorbitante que nos obliga a pagar a un señor que fue perfectamente despedido, y hemos presentado la documentación que respalda eso", expresó.

En ese marco, el empresario gastronómico agregó: "Nosotros apelamos esa medida, y estamos esperando que la Cámara haga lugar a los argumentos que nosotros dimos. Pero esta jueza me hace un embargo en los bancos de 160 millones de pesos, con lo cual me frena todo lo que es mi movimiento".

Chinkies puntualizó que en 2020, en plena cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández, Piegari, al igual que todos los restaurantes, se vio obligado a cerrar, pero cuando se permitió la modalidad de takeaway y delivery, convocó a sus empleados para retomar la actividad.

Según detalló, el trabajador en cuestión, un mozo con 25 años de antigüedad, fue llamado para sumarse a las entregas, pero nunca concurrió.

Chinkies explicó que este trabajador, al igual que otros en diversas actividades durante la pandemia, había armado una pequeña empresa en su casa y le manifestó que no quería trabajar.

El restaurante le envió cartas documento en mayo y julio solicitando su reincorporación, pero el empleado no había informado que cambió de domicilio, lo que dificultó las comunicaciones formales, y ante su reiterada ausencia, la empresa lo despidió por abandono de trabajo, una causa prevista en la ley laboral.

El empleado, por su parte, se dio por despedido debido a la falta de pago de su sueldo.