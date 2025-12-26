El dueño de Telefe sufrió una picadura de avispa en Punta del Este y fue atendido de urgencia

El empresario Gustavo Scaglione sufrió una severa reacción alérgica en una chacra de José Ignacio. Llegó a la clínica inconsciente y con la presión arterial mínima. La rápida intervención de los médicos evitó una tragedia. La otorrinolaringologa y alergista Experta en Olfato y Gusto Stella Cuevas en diálogo con el equipo de Ramos Generales explicó cuándo es necesario prestar atención a este tipo de episodios.

"Uno a veces no sabe a veces a lo que es alérgico, uno puede estar en contacto por primera vez a una hormiga colorada o algún tipo de insecto que no conocemos. El sistema inmunológico reacciona de manera sobreexagerada. En el caso de Scaglione, lo manifestó con un edema de labios, con mucho picor y eso te lleva a una urticaria generalizada. A casi una anafilaxia y es cuando se cierra la glotis", mencionó.

"Si uno tiene la condición de alergia, uno tiene que ser precavido en pensar en eso. Ante la emergencia se debe actuar con agua fría, cuando empieza la roncha o el picor. Y si tenes un antihistamínico, sería lo mejor, para que te de más tiempo", advirtió Cuevas.