Entrevista a Miguel Boggiano

18/11/2025

El dólar alcanzó el precio más bajo de los últimos 30 días

La plaza cambiaria operó este lunes 17 de noviembre con en discreto volumen en el segmento de contado, acorde a los niveles del comercio exterior en esta época del año, y una baja de los precios del dólar por quinta rueda consecutiva. En una sesión con USD 353,6 millones en el spot, la cotización mayorista del dólar finalizó a $1.387, en un precio mínimo desde el 15 de octubre. En el día el tipo de cambio oficial cayó 16 pesos o 1,1%, mientras que en el transcurso de noviembre retrocede 58 pesos o 4 por ciento.

 

El economista Miguel Boggiano dialogó con el equipo de Creer o reventar y analizó el actual contexto, al señalar que "previo a las elecciones había una situación de pánico, casi todos los precios de la economía se habían pasado a dólares".

Además, subrayó que "los tenedores de dólares van saliendo de los dólares" y manifestó que "el dólar no tiene perspectiva de suba".

Por otro lado, se refirió a la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral.