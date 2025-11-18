El dólar alcanzó el precio más bajo de los últimos 30 días

La plaza cambiaria operó este lunes 17 de noviembre con en discreto volumen en el segmento de contado, acorde a los niveles del comercio exterior en esta época del año, y una baja de los precios del dólar por quinta rueda consecutiva. En una sesión con USD 353,6 millones en el spot, la cotización mayorista del dólar finalizó a $1.387, en un precio mínimo desde el 15 de octubre. En el día el tipo de cambio oficial cayó 16 pesos o 1,1%, mientras que en el transcurso de noviembre retrocede 58 pesos o 4 por ciento.

El economista Miguel Boggiano dialogó con el equipo de Creer o reventar y analizó el actual contexto, al señalar que "previo a las elecciones había una situación de pánico, casi todos los precios de la economía se habían pasado a dólares".

Además, subrayó que "los tenedores de dólares van saliendo de los dólares" y manifestó que "el dólar no tiene perspectiva de suba".

Por otro lado, se refirió a la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral.