"El docente siempre debe formarse y enseñar los usos críticos de la IA"

Roxana Szteinberg, Magíster en Tecnología educativa, especialista en Lectura, escritura y educación y docente de la Maestría en Tecnología educativa de la Universidad Abierta Interamericana, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, habló sobre la IA generativa y su rol en el entorno educativo en Radio Nacional.

"La IA generativa está impactanado en casi todas las dimensiones de la actividad humana. El potencial de esta tecnología es enorme. Es muy difícil no dejarse tentar por esta especie de oráculo moderno. La IA aligera procesos muy complejos comparado a otras descargas cognitivas", dijo.

La especialista advirtió que con la IA hay que lograr "un equilibrio" entre todo lo que puede aportar y los riesgos que también podría producir: "Es fuerte la tentación de dejarse llevar por formas menos esforzadas. Hoy apareció el concepto de la avaricia cognitiva. Cuando uso IA, yo como docente lo declaro y es importante que los docentes lo hagamos. Porque transparento su uso, indico qué modelo de lenguaje utilizó, o que APP de IA utilizó".