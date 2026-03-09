El doble crimen de Montañita

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el femicidio de las jóvenes mendocinas Marina Menegazzo y María José Coni.

Ambas habían viajado de mochileras por Sudamérica en 2016 y fueron brutalmente asesinadas en una playa paradisíaca en Montañita, provincia de Santa Elena, Ecuador.

A diez años del doble femicidio, dialogaron con Leticia Menegazzo, hermana de Marina.

“Fue muy difícil, estuvimos en contacto con ellas permanentemente durante todo el viaje y por eso la denuncia fue tan rápido porque sabíamos que algo estaba pasando”, recordó.

“Continuamos adelante porque algo de justicia se logró, pero el trauma y la ausencia está”.

Los cuerpos de las jóvenes fueron hallados en una zona de vegetación a las afueras de la comuna, envueltos en bolsas plásticas y separados por unos 40 metros.

Los informes forenses indicaron que habían muerto por golpes con objeto contundente y heridas de arma blanca.

Las investigaciones señalaron como responsables a Alberto Mina Ponce, Aurelio Rodríguez y José Luis Pérez Castro, quienes posteriormente fueron condenados a 40 años de prisión.