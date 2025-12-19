El diputado Carlos Zapata destacó la aprobación del Presupuesto 2026

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Salta señaló que el presupuesto es una estimación de ingreso y estimaciones máximas a gastar.

“No se pueden autorizar gastos no previsto en el presupuesto, y eso es de lo más importante que tiene el que sancionamos anoche”, remarcó el legislador en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

También dijo que “algunos gobernadores confunden ATN (Aportes del Tesoro Nacional)” y que “el propósito es un desarrollo armónico en todas las provincias”

En ese sentido dijo que “si después los gobernadores gastan mal, no es un problema de la Nación; porque muchos gastan pensando como continuar en el poder, y no se da la alternancia”

Para Carlos Raúl Zapata, “el kirchnerismo volvió con el tema del Estado presente, que no deja de ser una tema que los persigue, que los alcanzó y que los atropelló”

“Es algo que no ha tenido beneficios para la ciudadanía; y que ha terminado con niveles altos de pobreza e indigencia; por lo que aquí se ve la importancia de ‘Capital Humano’, de este gobierno”, cerró.