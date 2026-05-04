“El dinero es algo demasiado importante para dejarlo en manos del gobierno”

El ex juez y académico Ricardo Rojas analizó el rol del Estado en la economía y planteó la necesidad de establecer límites claros a su intervención, en el marco de la presentación de su libro “Los límites al poder del Estado”. Lo hizo en diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional.

En ese sentido, respaldó la importancia de preservar el valor de la moneda y destacó que, mientras exista una moneda de curso legal, es responsabilidad del gobierno evitar su deterioro.

Además, consideró que la actual gestión avanza en esa dirección al restringir la emisión para financiar el gasto.

“Mientras haya moneda nacional, es una obligación del Estado mantener su valor”, explicó.

Rojas también vinculó este debate con una discusión más amplia sobre los límites institucionales y remarcó que las constituciones modernas requieren nuevas herramientas para evitar excesos del poder político, en línea con planteos de economistas como James Buchanan y Milton Friedman.

En el plano conceptual, sostuvo que el modelo ideal debería avanzar hacia una mayor libertad en el sistema monetario, permitiendo incluso la competencia de monedas.

En ese marco, retomó ideas del economista Friedrich Hayek sobre la posibilidad de que los individuos elijan con qué moneda operar.

Finalmente, cuestionó algunas interpretaciones extendidas sobre el rol estatal en la economía y afirmó que muchas atribuciones que se consideran naturales no están explícitamente contempladas en la Constitución.