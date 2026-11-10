El miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, el rabino Fishel Szlajen, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó los alcances del encuentro interreligioso encabezado por el papa León XIV en el Palacio San Martín. Durante la entrevista, sostuvo que "el diálogo nos ayudó a encontrarnos y ahora hay que pasar a la producción interreligiosa".

En ese sentido, cuestionó que las cumbres interreligiosas tradicionales "se redujeron frecuentemente en encuentros protocolares, declaraciones sin ningún tipo de consecuencia y fotografías de ocasión".

Para superar esa dinámica autorreferencial, el rabino abogó por construir "espacios de responsabilidad común entre clérigos y académicos de distintas confesiones, más allá de nuestras diferencias".

La jornada desarrollada en el Palacio San Martín contó con la asistencia de representantes del judaísmo, islam, iglesias ortodoxas, catolicismo, evangélicos, mormones e instituciones de la sociedad civil.

El rabino sostuvo además que "esta visita constituye una extraordinaria oportunidad ética para la Argentina", destacando el valor de la religión como custodia de la dignidad humana y garante de los límites al poder.

Szlajen concluyó que la Argentina tiene la oportunidad histórica de "institucionalizar la cooperación entre confesiones, academia y autoridades con objetivos concretos y transparentes al servicio del bien común".