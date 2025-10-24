El dial del mundo

Como cada viernes, en la emisión en español de RAE recibimos a nuestro especialista Arnaldo Slaen para repasar las novedades más destacadas de la radiodifusión internacional, con especial atención a la onda corta.

En esta edición, junto a su confuctor, Juan Sixto, recordamos históricas emisoras, analizamos los cambios en el dial y mencionamos algunas bajas recientes.

Además, compartimos material de La Voz de la Costa de Chile, Radio Áncora, Radio Anhanguera y Radio 208, entre otras señales que mantienen viva la magia de la radio en todo el mundo.