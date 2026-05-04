El diablo viste a la moda 2 arrasa en la taquilla

El diablo viste a la moda 2 supera al estreno original y arrasa con más de $230 millones en taquilla. Protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, la película no solo apunta a superar de manera rápida la recaudación total de la primera entrega.

Por este tema, la freelance fashion & lifestyle journalist, Flor Bibas, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "la película es un éxito de marketing y lo será de taquilla. Con personajes maravillosos".

Bibas, además, dijo que "la presentación de la película en el museo del Malba fue espectacular. Fue la gran alfombra roja para el público argentino".

Recaudó 233 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, de los cuales 77 millones corresponden a Estados Unidos. Esta cifra casi cuadruplica el debut de la película original en 2006 y sitúa a la secuela entre las grandes apuestas de Disney, solo superada por unos pocos títulos en lo que va del año.

Se trata del regreso de historias y personajes que marcaron a una generación.

El papel de la nostalgia, la inversión en el elenco original y el impacto en la industria del cine presencial son elementos clave en la narrativa de este éxito comercial.