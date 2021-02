El día que Maradona se quedó sin Mundial ‘78

19 de mayo de 1978. César Luis Menotti anunció los tres nombres que se quedaron afuera de los 22 argentinos para jugar el Mundial, sin dar mayores detalles a la prensa: “Perdónenme, pero no voy a dar explicaciones. No se las di a los jugadores y obviamente tampoco las haré públicas. Simplemente tenía 25 jugadores y debía inscribir a 22. Había que excluir a tres. Yo a ellos les había adelantado que iba a proceder así. De nada hubieran valido los discursos. ¿Qué ganaban ellos si yo les decía que eran unos fenómenos pero que los tenía que sacar?”.

Diego Armando Maradona, Víctor Alfredo Bottaniz y Humberto Rafael Bravo, fueron desafectados del plantel. La tristeza de los 17 años de Diego, quedó reflejada en la imagen del 10 llorando un rato largo, bajo un árbol de la quinta de Natalio Salvatori.

Menotti en su libro “Cómo ganamos la Copa del Mundo”, contó la fórmula del descarte: “La pregunta fundamental que me hice en el momento de elegir, fue ésta: muy bien, los 25 están en condiciones de ser titulares, pero aplicando el rigor puesto por puesto y barajando las distintas posibilidades que se pueden presentar. ¿Qué hago en caso de tener que reemplazar a alguno?

El equipo titular, en principio era: Fillol, Olguín, Luis Galván, Passarella y Tarantini; Ardiles, Gallego y Valencia; Houseman, Luque y Kempes. Entonces…, ¿qué hago si se lesiona Fillol? Pongo a Baley, el tercero es Lavolpe. Sigo… ¿Qué hago si no puede jugar Olguín? Pongo a Pagnanini. ¿Quién es el suplente de Luis Galván? Killer, de acuerdo. ¿De Passarella? Oviedo o Killer, bien. ¿De Tarantini? Y ahí tuve la primera duda. Bottaniz no había superado su falta de experiencia internacional y no podía darle la tremenda responsabilidad de ser titular. Por eso…, si no lo voy a poner ¿para qué lo tengo en la lista? Así fui decidiendo quiénes iban a ser los veintidós”.

Ni una sola palabra sobre Maradona en el relato. Quizás porque hay cosas que no se pueden explicar…

Diego modelo ’78 era una de las máximas figuras de la competencia local. Tenía apenas dos temporadas y monedas como profesional, cuando fue goleador del Metropolitano 1978 que ganó Quilmes (22 tantos) y de su mano, Argentinos terminó en el quinto lugar. El fútbol de Maradona, nunca fue promesa, siempre fue realidad.

Diego era el más joven de los 640 futbolistas, que integraban las nóminas de los 40 presentadas a la FIFA, por las 16 selecciones finalistas.

El recuerdo de Roberto Marcos Saporiti, colaborador de Menotti en el ’78, en “Todo con afecto” por Radio Nacional (Alejandro Apo). El debut de Diego en Primera y aquel 19 de mayo.