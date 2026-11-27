Con dramaturgia y dirección general de Romina Richi, la puesta reúne teatro, ópera, danza y música en vivo —bajo la dirección musical de Ezequiel Silberstein— para ofrecer una nueva mirada sobre el clásico de William Shakespeare.

En diálogo con 100% Nora, aseguró que "para montar la obra tuve muchísimo trabajo previo, de estudio. Como directora me llevó tiempo trabajar el punto de vista para armar esta obra. Es un desafío muy grande".

Richi, además, dijo que "conozco desde hace mucho tiempo el mundo de Shakespeare. Me conmueve su dramaturgia. Acá también tiene relevancia la musicalidad operística de la obra".

En esta versión, el deseo cobra protagonismo y convoca a figuras emblemáticas como Hamlet, Ofelia, Lady Macbeth, Cleopatra y Ricardo III, quienes intentan cambiar el destino trágico de Julieta y Romeo, con un elenco que integran Leonora Balcarce, Margarita Páez y Balthazar Murillo, entre otros intérpretes.

Las funciones se realizan el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre a las 20 h en la Sala Argentina del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). La entrada es gratuita con reserva previa.