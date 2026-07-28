El desafío de proteger los animales sueltos que aparecen en las rutas

La reciente aparición de una manada de ciervos cruzando una transitada zona de Villa Elisa, en el partido de La Plata, volvió a poner en agenda una situación que se repite cada vez con mayor frecuencia en distintos puntos del país: la presencia de animales silvestres en rutas, caminos y áreas urbanizadas. El fenómeno no sólo genera sorpresa entre los vecinos, sino que también plantea desafíos en materia de seguridad vial, conservación ambiental y convivencia con la fauna nativa.

Isabel de Estrada, periodista, escritora y fundadora de la Fundación Zorba para la Protección de los Animales, dialogó con el equipo de Korol en el aire y expresó: "No hay donde llevar los animales que se rescatan y tampoco hay donde liberarlos. Hay una cantidad de animales silvestres que no hay a dónde llevarlos".

En ese sentido, recomendó que "si encontramos un animal silvestre en el camino hay que llamar a Zoonosis o a algún ecoparque". "Nos faltan centros de rescate", dijo la entrevistada.

El caso de los ciervos registrados en Villa Elisa se suma a otros episodios recientes protagonizados por jabalíes, zorros y diferentes especies que han sido observadas en lugares poco habituales.

La expansión urbana, la fragmentación de los ecosistemas, los cambios en la disponibilidad de alimento y las alteraciones ambientales pueden modificar los desplazamientos naturales de los animales, acercándolos a zonas pobladas.

La presencia de animales en las rutas representa además un riesgo importante para la seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial advierte que los atropellamientos ocurren con mayor frecuencia durante la noche, cuando disminuye la capacidad de reacción de los conductores y los animales pueden quedar desorientados por las luces de los vehículos. Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización y evitar maniobras bruscas ante un cruce inesperado.

Los impactos no afectan únicamente a las personas. En varias regiones del país, los atropellamientos constituyen una de las principales amenazas para numerosas especies silvestres, algunas de ellas vulnerables o en peligro de conservación. Informes de organismos ambientales han identificado miles de casos de fauna atropellada en rutas que atraviesan áreas naturales protegidas.