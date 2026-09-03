El desafío de emprender: ¿Cómo dar el primer paso?

Las mentoras de emprendedores y fundadoras de Feliz de Emprender visitaron el estudio de AM870, Radio Nacional, y fueron entrevistas por Nora Briozzo, en 100% Nora, sobre las estrategias y herramientas a tener en cuenta en el camino hacia el emprendedurismo.

Feliz de Emprender nació con el objetivo de ayudar a las personas a iniciar, escalar o convertir sus emprendimientos en empresas y de Factoría una plataforma de aceleración de conocimiento y gestión emprendedora.

Ariana y Luciana Belotti diseñaron una metodología que conjuga la experiencia y conocimientos en administración de empresas, comercialización, finanzas, innovación y coaching, entre otras disciplinas, para acompañar en la construcción del camino hacia los sueños.

“Hay formas y formas. Emprender es como meterse en la pileta”, reflexionaron.

“Al principio, todos los emprendimientos compiten por la mesa de la cocina, entre otras cosas. Cuando mostrás tu producto es como mostrar a tu bebé”.

"Necesitábamos ayudar desde las habilidades técnicas a las blandas. Resolver en el corto plazo con una mirada fuerte en el largo plazo", explicaron.

"Hay que encontrar la justa medida de dónde empiezo a aplicar todo lo que sé".



