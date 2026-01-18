“El deporte trae muchas gratificaciones y llegar a un juego olímpico ha sido cumplir un sueño”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, charlamos con Javier Carriqueo, atleta olímpico que participó en Beijing 2008 y Londres 2012 e integra actualmente el Seleccionado argentino de trail, referente de esta disciplina, y entrenador.

En tanto, la Historia que corre tiene como protagonista a la deportista e instructora de respiración Gabriela Herrera, especializada en entrenamiento respiratorio aplicado al deporte y la salud.

El diálogo con Javier Carriqueo atravesó el inicio y transcurso de su carrera como atleta, que arrancó en la pista y asfalto, su paso por Bélgica y España, su participación olímpica, hasta su incursión más reciente en el Trail Running.

“Nací en San Martín de los Andes". Con el atletismo "empecé a los 13 años como un juego y luego la vida me fue llevando por este camino que me fue atrapando".

“Siempre en este afán de superarme e ir buscando nuevos horizontes ó nuevas experiencias, cuando se acabó el asfalto encontré la montaña. Fue volver a mis orígenes, y descubrir algo que hasta ese momento no lo había descubierto aún”. “Llegar a un juego olímpico es como para un futbolista llegar a un mundial, porque son los mejores del país y a la vez los mejores del mundo, para mí ha sido cumplir un sueño”. “El atletismo argentino en general atraviesa ciclos y ahora hay un recambio generacional. Es muy meritorio lo que están haciendo todos ellos y ojalá se puedan consolidar en 2028 o 2032”. “El deporte es una inversión de mucho tiempo. Tiene esto de plantearte metas y objetivos e ir por ellos, trae muchas gratificaciones”. “El Trail te lleva a situaciones y espacios que, de otra manera, no lo podés vivir”.

“Corro porque empujo mis límites y, en eso, me voy descubriendo yo y lo he demostrado con mi carrera”, concluyó.

En la charla con la deportista e instructora de respiración Gabriela Herrera, especializada en entrenamiento respiratorio aplicado al deporte y la salud, indagamos sobre las técnicas que aplicó para correr su primera maratón.

"Cuando empiezo a correr por curiosidad, yo sabía cuál era mi fortaleza", admitió.

"Todos coinciden en no poder coordinar zancada y respiración. Empezamos suave, en reposo, coordinar paso con respiración, vamos creando un hábito y el cuerpo empieza a entender que no están disociados el tema del movimiento y la respiración".

"Es un entrenamiento minimo de seis meses de reeducación respiratoria", explicó.

Enumeró "tres errores comunes" en los que suelen caer quienes se inclinan por el running pero brindó algunas pautas básicas como punto de partida para readaptar la forma en la que respiramos.

"La respiración es el canal para tomar el control del sistema autónomo, es el ancla para afrontar la ansiedad y el estrés en el deporte", identificó.