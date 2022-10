El déficit hídrico complica al campo que pide herramientas efectivas

El titular de la Filial Gualeguaychú de la Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, dijo que este viernes a la noche llovió disparmente en el sur entrerriano lo que significó un alivio para el sector agropecuario aunque destacó que “el déficit hídrico viene hace mucho tiempo y se ha complicado mucho la situación”. A eso, se suman las heladas tardías.

“Lo que es pasto para los animales, viene muy complejo, esperemos que se empiece a normalizar y no se corte el agua pero los pronósticos no son muy alentadores”, sostuvo Martiarena quien indicó que para la ganadería es un problema porque si bien no han muerto animales, “el ciclo de la vaca se reciente, no se puede preñar porque la vaca no se alza y cuando le faltan nutrientes y el pasto, es muy complejo”, lamentó.

Sobre los daños que producen en los cultivos la falta de lluvia, el dirigente de FAA explicó: “Desde las entidades venimos trabajando en seguro multirriesgo o buscar una alternativa que solucione estos problemas, porque el fondo de emergencia no es una solución de fondo, hay que esperar hasta 7 meses para cobrar 500 mil pesos”, cuestionó.

“La burocracia nos lleva puestos, en marzo de este año la Provincia recibió un dinero de Nación y recién se está empezando a pagar. Cuando pasan estas cosas las herramientas tienen que se más efectivas y no estar dando vuelta por una moneda”, insistió.