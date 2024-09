"El de Alberto Fernández fue el gobierno que más violó los derechos humanos en 40 años de democracia"

La diputada del PRO Sabrina Ajmechet, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, se refirió al abuso de poder estatal por parte del gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia.

"El de Alberto Fernández, en 40 años de democracia, fue el gobierno que más violó los derechos humanos. Lo dice la Correpi, que estudia los abusos de autoridad y los crimenes cometidos desde el Estado, y durante esa etapa fue la presidencia en que más casos se registraron", expresó. En ese sentido mencionó los casos de "Magalí Morales, Facundo Astudillo Castro, Franco Isornia". "Algo que se repitió a lo largo de la Argentina, personas que salieron sin el papelito para circular y nunca volvieron a su casa", agregó.

"Indigna escuchar al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, decir que el encierro duró más de lo que tenía que durar porque el gobierno se veía beneficiado en su imagen. O enterarnos de la fiesta de Olivos, cuando mientras casi todos permanecíamos encerrados, había privilegiados que seguían la vida como si el virus no existiera. El vacunatorio vip, que significó la muerte de personas que no accedieron a las vacunas, mientras que hubo otros que se adelantaban en la fila", criticó.