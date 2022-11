En el programa Vamos Arriba, Noelia Soria y Roxana Sarmiento dialogaron con la Dra. María Sol Rodríguez, Médica especializada en dermatología, ante la suba de las temperaturas y los cuidados que deben tenerse ante la exposición al sol.

Resaltó que “el cuidado de la piel y del sol debe ser todos los días del año. Esto no lo tenemos adquirido al habito pero a mí me gusta equiparar el uso del protector solar con el cepillado de dientes.

Es una medida de prevención de cuidado, de salud para evitar cualquier tipo de modificación cutánea. Desde que nacemos estamos expuestos al sol y eso no lo podemos evitar. La indicación es todos los días y renovarlos cada 2 o 3 horas. Porque la radiación es acumulativa, esa acumulación de daño no se resetea, el color se va pero el daño no. y en algunos años hace que surjan las lesiones, que pueden ser benignas, pre malignas o malignas”.