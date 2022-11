¿El cuco de las lesiones perjudicó más a las selecciones de Sudamérica o de Europa?

En un nuevo episodio de "La Rosquita Mundial", analizamos la lista definitiva de Lionel Scaloni para el mundial, sin mayores sorpresas, aunque hay que lamentar la lesión de Giovanni Lo Celso, quien no llegaría a recuperarse a tiempo, para una eventual segunda fase en Qatar. El ex Rosario Central y Tottenham, no es el único jugador titular que se lesiona durante este calendario europeo ajustado y muy cercano a la Copa del Mundo; figuras como Paul Pogba, Kanté (Francia), Heung Ming Son (Corea del Sur), Timo Werner, Marco Reus (Alemania), Diogo Jota (Portugal), entre otros, se pierden la posibilidad de jugar el mundial por severas lesiones.

Y ante este escenario, nos preguntamos; ¿a quién mas perjudicó, este calendario europeo pegado al mundial? ¿A las selecciones sudamericanas o a los mismos combinados europeos?

La Rosquita, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas.

Conducción y Producción: Ezequiel Fuentes Sauma

Columnista invitado: David Oliva

Operación Técnica y Musicalización: Sebastián Sorianello