El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

El cuarteto, uno de los géneros más representativos de la identidad de Córdoba, recibió este martes un reconocimiento sin precedentes a nivel mundial. Durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la UNESCO aprobó su incorporación a la lista, en un encuentro realizado en Nueva Delhi, India. La hija de Carlos "La Mona" Jiménez, directora del museo del Cuarteto y cantante de ese género musical Lorena Jiménez habló con el equipo de Diego Ramos sobre dicha distinción y celebró la noticia en Radio Nacional.

"Esto demuestra cómo nos atraviesa esta música, por fin se ha dicho que el cuarteto es nuestro. Defiendo el cuarteto característico, y a la mano mágica de Leonor Marzano, quien le psuo un toque distintivo a lo que tocaban los inmigrantes: la tarantela y el paso doble. Le agregó un toque bailarín, el tunga, tunga, tunga, tunga", expresó.

"Al principio no tenía cantante y se origina en el interior de la provincia. Eran 4 instrumentos, piano, violín, acordeón y bajo, por cuestión de hacer fácil el traslado", agregó.

"Al cuarteto representa la alagarabía y la alegría de las calles cordobesas, hay mucha gente que se tatua a mi papá en la piel. El cuarteto hoy confirma su significado para la provincia de Córdoba", dijo Jiménez.