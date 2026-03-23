El crimen vial de Kevin Sedano

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el asesinato del adolescente Kevin Sedano, ocurrido en 2002, en la intersección de Avenida Del Libertador y Corrientes, en Olivos, provincia de Buenos Aires.

El 1º de mayo de aquel año, el chico de 14 años fue atropellado por el vehículo que conducía Eduardo Sukiassian, quien se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

Kevin falleció el 8 de mayo, tras una semana de agonía y su madre, Viviam Perrone, creó la Asociación Civil Madres del Dolor junto a su marido, en una lucha incansable por justicia y para concientizar sobre los siniestros viales.

En diálogo con Lourdes y Andrea, reflexionó sobre lo ocurrido con su hijo así como para promover y consolidar la prestación de Justicia, brindar servicios de asistencia y constituir un foro de defensa de los derechos y la seguridad ciudadana.

“Todos los días yo pensaba que se iba a levantar y que era algo pasajero”, recordó sobre los días en los que Kevin permaneció internado.

"Fue increíble llegar a juicio. Uno quiere escuchar la verdad, es sanador". "Vino cuando quiso y se fue cuando quiso. Lo extraño a él y a su sonrisa, lo extraño mucho. Yo nunca fui la misma madre. Todo esto te cambia para toda la vida".

"Falta planificación y pensar para adelante", reflexionó sobre la respuesta oficial para prevenir los siniestros viales.

En 2007, Sukiassian fue condenado a tres años de prisión efectiva, bajo la figura de homicidio culposo por el Tribunal Oral N° 7 de San Isidro.

Dos meses después, obtuvo la excarcelación y recibió prisión domiciliaria.