El crimen de Morena, Brenda y Lara

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Esta semana, la agenda mediática está dominada por la conmoción social que generó el hallazgo de los cuerpos de las tres chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre.

Ecos Criminales repasó lo acontecido y presentó los datos centrales que forman parte de la investigación de este hecho que deja expuesta una realidad marcada por el narcotráfico, la corrupción y la prostitución.

Para ello, conversaron con el médico forense, Mario Vignolo, con experiencia en el análisis de brutales crímenes narcos.

“Esto es lo que se llama descuartizamiento vincular, es muy penoso, es tremendo, son mensajes”.

También, conversaron con el Dr. Hugo Sorbo, abogado especializado en Derecho Informático, responsable de pericias informáticas.

“Tremendo lo que ha pasado, Argentina no está acostumbrada a ver esto, es algo que va a quedar en la historia como el primer narcocrimen”.

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron halladas brutalmente asesinadas y sus cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela.

Las tres chicas estaban desaparecidas desde el viernes en Ciudad Evita, cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a la rotonda de La Tablada.

La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar, lo que quedó registró por una cámara.