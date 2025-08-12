El crimen de Diego Fernández Lima: "Necesito saber qué pasó y por qué", dijo su hermano

Javier Fernández Lima es el hermano de Diego, el joven de 16 años que fue asesinado y enterrado en una casa del barrio porteño de Coghlan, justo al lado de donde vivió Gustavo Cerati.

En comunicación con el equipo de Creer o Reventar, contó cómo vive junto a su madre la aparición del cuerpo de Diego, que estuvo oculto 41 años en el jardín del chalet de la familia Graf, sobre avenida Congreso al 3700. "Necesito la verdad, saber qué pasó y por qué", afirmó, tras señalar que "ayer se presentaron más testigos en la Fiscalía y hoy habrá más testimonios".

En Argentina, solo los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado son imprescriptibles. El caso de Diego, al no encuadrar en esa figura, quedó atrapado en una laguna legal que frustra la búsqueda de justicia.

"La Ley Diego sería para que no prescriban estos casos; no solo para mí, sino para próximas familias de desaparecidos que encuentren restos y haya algún culpable", expresó Javier Fernández Lima.

En ese marco, el entrevistado expresó: "Recibo la fuerza de mi hermano y de mi papá ya fallecido. Confío cien por ciento en la Justicia y el apoyo incondicional de la gente".