El crimen de Carolina Aló

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó a Carolina Aló, asesinada de 113 puñaladas por su novio, Fabián Tablado, en una casa de la localidad bonaerense de Tigre, el 27 de mayo de 1996, en uno de los casos más trágicos de la historia criminal argentina.

Para ello, conversaron con Edgardo Aló, el papá de la joven asesinada cuando tenía 17 años.

“29 años después seguimos luchando contra este psicópata, sádico y perverso”, dijo en referencia a Tablado.

“Hasta el día de hoy sigo estando atrás con la Fundación Carolina Aló para luchar contra los noviazgos violentos”.

“Yo a Carolina la tengo todos los días conmigo”, admitió.

“Fue mi compinche en todo, alguien que me acompañó hasta en los peores momentos, su sonrisa era una campanita en la casa”.

Asimismo, precisó que el teléfono de la Fundación es “115051 7283 donde tenemos atención permanente para cualquier mujer” que necesite ayuda.

El juicio contra Tablado se realizó en 1998 y la polémica giró en torno a la defensa planteada por el homicida en cuanto a su inimputabilidad, considerando que actuó en un "estado de emoción violenta".

En aquel momento no existía la figura del "femicidio" y para lograr una prisión perpetua, la fiscalía y la querella acusaron por la figura del homicidio agravado por alevosía.

Los peritos determinaron que Tablado comprendió la criminalidad de sus actos, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro lo condenó a 24 años de prisión por homicidio simple, evitando de este modo la prisión perpetua.

Gracias a beneficios legales y la derogación de la ley del “2x1”, el femicida fue liberado.