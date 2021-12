“El crédito del FMI fue geopolítico dirigido a subordinar el futuro del país”

“La verdad que no se entiende. El informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), no reconoce, ni dice con precisión, que violó su propio estatuto. Reconoce que deberían haber implementado otras estrategias según las características de la Argentina, pero no dice cuáles o porqué hicieron lo que hicieron”, expresó el director en el Banco Nación (BNA), Claudio Lozano.

“Todo concluyó en fuga de divisas, una estampida cambiaria, el impacto en los precios y la caída brutal de los ingresos de la población”, agregó.

En esa misma línea, Lozano apeló al Congreso a investigar la inconstitucionalidad del acuerdo.

“El Parlamento Nacional debería evaluar y definir la inconstitucionalidad del acuerdo y, al mismo tiempo, definir el carácter del acuerdo, así como también la nulidad de la deuda”

