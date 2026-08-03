El creador del espumante de tulipanes revela el origen de su innovadora bebida

El enólogo Darío González Maldonado es el cerebro detrás de un hito de la vitivinicultura argentina: el primer espumante elaborado con pétalos de tulipanes cultivados en Trevelin, Chubut. La idea nació de la simple curiosidad del especialista, quien al observar la belleza de las flores al final de la temporada se preguntó qué destino técnico se les podría dar.

En diálogo con 100% Nora, contó que "le comenté la inquietud Juan Carlos Ledesma, un productor local, y juntos iniciamos un proceso de investigación que dio por resultado que había un producto similar en el mercado mundial. Todavía no lo comercializamos pero la idea es ocupar un espacio importante en el mercado de Argentina".

González Maldonado, además, agregó que "decididos a hacer el espumante, nos dimos a la tarea de recolectar manualmente pétalos rojos. Revisamos pétalo por pétalo, los deshidratamos y seleccionamos los mejores para hacer el espumante".

La producción se rigió bajo el estricto método tradicional o champenoise , garantizando una calidad artesanal de alta gama. El análisis técnico del producto final revela una bebida con 10,8 grados de graduación alcohólica, un pH de 3,03 y una acidez total de 5 gramos por litro.

Con apenas 1,88 gramos de azúcar residual, el innovador espumante se clasifica técnicamente como un brut nature , ofreciendo un perfil seco y sofisticado que promete revolucionar la oferta gastronómica y turística de la Patagonia.