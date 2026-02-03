El "cosito" del clima

En Amnesia, Pablo Valente conversó con Ulises Siriczman, creador del sitio web, www.cositodelclima.com el sitio que te describe el clima de tu ciudad pero con la imagen de un Lobo Marino al mejor estilo de aquellas clásicas esculturas y souvenirs que cambian de color para predecir el clima que están hechos principalmente de materiales higroscópicos (que absorben humedad), comúnmente recubiertos con gel de sílice y sales de cobalto. Nos comentó en la charla que ya están por lanzar la versión para celulares.