“El Conventillo de la Paloma” llega al teatro Regina: "Es una obra angelada"

Se trata de una nueva versión del clásico sainete de Alberto Vacarezza que podrá verse desde el 12 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la actriz, directora y productora sobre esta nueva versión, por primera vez musical, que dirige junto a su hermana María Carreras.

“Volvemos con una versión que ya se hizo en Mar del Plata, con este clásico que lo transformamos en un sainete musical. Hermoso. Somos casi 30 artistas”, reseñó.

Recordó que “este verano se cumplieron 50 años haciendo teatro en la Ciudad de Mar del Plata, todo eso se vibra con esta obra”, y admitió que “siempre quise ser actriz”.

“Mi familia fue pionera de esta tradición y se complementa de maravilla con este clásico”, explicó. “Siempre que se hace, vuelve a ser un éxito”.

Por otro lado, Victoria destacó el “ida y vuelta de mucho afecto y gratitud” con el público de Mar del Plata y valoró que los artistas en escenas son marplatenses y vendrán a la ciudad de Buenos Aires para las funciones.

En esta nueva versión musical, Victoria y María proponen una lectura contemporánea desde una sensibilidad femenina, sin perder la esencia popular y festiva del texto original.

La obra —estrenada en 1929— fue escrita en una época donde los conflictos entre mujeres solían ser motor de comedia.

En esta nueva puesta, esa rivalidad es revisada: ¿qué sucede cuando el enfrentamiento deja de ser caricatura y se convierte en espejo social? ¿Qué pasa cuando “La Paloma” ya no es solo objeto de deseo, sino sujeto de mirada?

La llegada de La Paloma al conventillo desata celos, tensiones y prejuicios pero, en esta versión, esos conflictos se abordan desde una perspectiva actual.

El espectáculo fue distinguido con el Premio Estrella de Mar a Mejor Espectáculo Marplatense y Mejor Dirección, y realizó funciones a sala llena antes de su desembarco en Buenos Aires.

Podrá verse en la Sala Regina, Avenida Santa Fe 1235 en CABA, a las 18 horas, los domingos 12, 19, 26 de abril y 3, 10 y 17 de mayo.

También, Victoria se refirió al legado de la familia Carreras en alusión a su madre Mercedes Carreras, figura emblemática de la televisión y el teatro argentino, y Enrique Carreras, uno de los realizadores más prolíficos y populares del cine nacional.