El consumo mostró señales de recuperación en Pascuas, según NielsenIQ

La canasta de Pascuas 2026 registró un crecimiento en unidades y facturación frente al año anterior, consolidando una recuperación del consumo en esta fecha, según datos relevados por NielsenIQ (NIQ).

Durante la semana 14 de 2026 (del 30 de marzo al 5 de abril), el desempeño de la canasta estacional mostró un fuerte dinamismo, con incrementos significativos respecto a la semana previa y las Pascuas 2025.

En términos generales, la facturación creció 46% y las unidades 13% versus el año pasado, reflejando un mayor nivel de actividad en los puntos de venta.

La canasta de Pascua aumentó su peso dentro del total de ventas, alcanzando un índice de 13,5, lo que representa una suba de +3,9 puntos frente a la semana previa y +0,9 puntos en comparación con la Pascua 2025.

En cuanto a precios, el ticket promedio de la canasta se ubicó en $4.040, con una caída del 7% respecto a la semana anterior, aunque todavía por encima del año pasado (+29%).

Este comportamiento sugiere una fuerte incidencia de promociones y estrategias comerciales para incentivar el consumo.

El análisis por categorías muestra un crecimiento generalizado en la facturación de la canasta de Pascua 2026, aunque con diferencias en el comportamiento de las unidades.

Las Conservas de Pescado crecieron +45% en valor y +29% en unidades; y los productos típicos de Pascua registraron subas de +55% en facturación y +18% en volumen.

En contraste, categorías como Tabletas de Chocolate (+8% en valor y -21% en unidades) y Bombones y Bocaditos (+53% en facturación y -1% en unidades) reflejan una fuerte incidencia del precio y un corrimiento hacia productos de mayor valor.

Por su parte, los Congelados de Pescado muestran una evolución más equilibrada (+45% en valor y +1% en unidades), mientras que los Panificados (+29% en facturación y -1% en unidades) y el Chocolate para Taza y Repostería (+12% en valor y -17% en volumen) combinan subas en facturación con caídas en unidades.

En perspectiva histórica, el volumen total de unidades vendidas muestra una recuperación respecto a 2025, aunque aún por debajo de los niveles de 2024 en algunas categorías.

Esto confirma una tendencia de consumo más racional, donde los hogares priorizan cantidad y promociones por sobre el gasto individual elevado.

“Lo que vemos en esta Pascua es un consumidor mucho más estratégico, que aprovecha promociones y prioriza volumen por sobre el gasto por unidad”, explicó Milagros Bin, Retail Vertical Customer Success Leader para Argentina y la Region de NielsenIQ.

“Al mismo tiempo, se consolida una recuperación en el consumo estacional, con una canasta que gana relevancia dentro del total de ventas y que muestra señales positivas en comparación con el año pasado”, agregó.

Los resultados de Pascuas 2026 reflejan un consumidor más activo, impulsado por precios competitivos y promociones, que permitió dinamizar las ventas en una de las canastas más relevantes del año.