El consumo masivo registró un incremento interanual del 4,4% en septiembre

El consumo masivo registró en septiembre un aumento interanual del 4,4% apoyado en el repunte en las ventas en autoservicios y supermercados, que fue del 8,6%, y en el comercio electrónico, donde el avance fue del 14,7%.

En el acumulado interanual, el incremento del consumo masivo es del 1,8% hasta septiembre y la tendencia es positiva entre todos los canales de consumo, según un relevamiento de la consultora Scentia.

"Los consumidores compran con más frecuencia, a comercios más cercanos y menor cantidad de productos para tener un mayor control de gasto", describió el relevamiento.

Las ventas por e-commerce tuvieron una mejora en septiembre de 14,7% y los consumidores compraron de manera online un 25% más de Alimentos que hace un año, Bebidas sin alcohol (19,7%) Desayuno y merienda (19,3%), Limpieza (15,6%) y Perecederos (14,4%).

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había medido en un informe que en septiembre las ventas minoristas pymes cayeron 4,2% interanual y que en términos mensuales la caída había sido de -2%. En lo que va del año, de todas formas, acumulan un incremento interanual del 5%.

El informe incluyó una encuesta a comerciantes: el 47,6% prevé una mejora para el próximo año, el 41,5% considera que la situación se mantendrá sin cambios, y el 10,8% anticipa que será peor.