El consumo masivo inició una recuperación gradual, según NielsenIQ

La comercialización de productos de consumo masivo subió 2% en 2025 y la mejora continuará en 2026, aunque con un ritmo gradual, con crecimientos moderados, según el último estudio de la consultora NielsenIQ.

El estudio señala que algunos indicadores macroeconómicos comenzaron a mostrar mejoras durante 2025.

La economía creció 4% el año pasado y las proyecciones indican una expansión cercana al 3% anual en los próximos años, lo que marcaría un período de crecimiento económico sostenido.

En paralelo, la inflación registró una fuerte desaceleración y cerró 2025 en 31%, el nivel más bajo desde 2017.

Para los próximos años se espera que continúe bajando, aunque a un ritmo más gradual, con estimaciones cercanas al 25% para 2026 y alrededor del 20% para 2027.

En este contexto, el poder de compra de los hogares continúa recuperándose lentamente.

El ingreso disponible aún se mantiene por debajo de niveles de años anteriores y la recuperación de los salarios se presenta de forma desigual entre distintos sectores de la población.

Además, en los últimos años aumentó el peso de los servicios dentro del gasto familiar, lo que también limita la capacidad de consumo en otras categorías.

El informe de NIQ destaca un cambio en la composición del gasto.

Durante los últimos años, factores como la pandemia, las restricciones cambiarias o la alta inflación habían limitado el acceso a otros bienes y servicios, lo que impulsó el consumo masivo.

Con un contexto más abierto, algunos rubros comienzan a recuperar dinamismo -como turismo, automóviles o inmuebles- y el consumo masivo vuelve a competir dentro del presupuesto de los hogares.

Este escenario genera una reconfiguración del gasto, en la que el consumo masivo pierde parte del protagonismo que había ganado durante los años de mayores restricciones económicas.

Durante 2025 todas las familias de consumo masivo registraron crecimiento frente al año anterior, aunque con diferencias entre categorías: Limpieza, +3,2%; Bebidas, +2,8%; Alimentos, +2,0%; y Cosmética y tocador, +1,8%.

Las bebidas y los alimentos muestran el mejor desempeño en el largo plazo, mientras que las categorías de cosmética y limpieza continúan más afectadas por la caída del consumo registrada en los últimos años.

En particular, cosmética y limpieza todavía se ubican entre 30% y 35% por debajo de los niveles de volumen registrados en 2017, lo que refleja el impacto acumulado de los últimos ciclos económicos.

El análisis de NIQ muestra que la recuperación del consumo durante 2025 no fue uniforme a lo largo del año.

El primer semestre registró una recuperación más dinámica, mientras que el segundo semestre mostró una desaceleración del crecimiento.

“Durante la primera parte del año se vio una recuperación más rápida en varias categorías, pero hacia la segunda mitad del año el consumo perdió velocidad y terminó creciendo menos de lo que se proyectaba inicialmente”, explicó Julián Fernández, Analytics & Insights Manager de NIQ.

En el detalle por categorías, alimentos y bebidas lograron sostener el crecimiento hacia el final del año, mientras que cosmética y limpieza mostraron mayor desaceleración.