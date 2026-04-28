El consumo de vinos muestra signos de recuperación

El consumo de vinos en la Argentina creció más de 8% en marzo y en el primer trimestre del año aumentó 1,5%, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

En el tercer mes del año, la comercialización de vinos en el Mercado Interno alcanzó los 60.339.100 litros, lo que representó un aumento de 8,4% con relación a igual mes de 2025.

Dentro de las distintas categorías el vino sin mención varietal creció 16,5%; el espumoso, 34,9%; y otros vinos,10,9%; mientras que los vinos varietales disminuyeron 11,6%.

El acumulado del primer trimestre de 2026 cerró con un aumento del 1,5% y totalizó 166.781.400 de litros, agregó el organismo de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Esta recuperación, igual que lo sucedido en marzo, está marcada por el crecimiento de los vinos sin mención varietal, espumosos y otros vinos, destacó el INV.

El primer trimestre de 2026 arrojó cifras positivas para la industria vitivinícola argentina en los volúmenes comercializados, tanto en el mercado interno como en la exportación.