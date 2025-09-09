El consumo de servicios públicos creció un 4,7 por ciento

El Indicador Sintético de Servicios Públicos registró en junio un crecimiento interanual del 4,7% y unas mejora del 0,2% con respecto al mes anterior.

El consumo de luz, gas y agua mostró un importante crecimiento interanual del 9,5%, mientras que el crecimiento comparado con mayo es del 2,4%, lo que muestra un signo de reactivación.

En materia de transportes, el aumento fue del 7,2% interanual, aunque la variación fue -2% negativa si se compara con el mes anterior.

La recolección de residuos también registró una importante alza de 13,1%, al igual que los servicios de correos, que aumentaron un 11,6%.

La telefonía móvil también creció un 1,6% en forma interanual, aunque un retroceso del 0,1% en relación al mes anterior.

Los rubros que mostraron retrocesos fueron Transporte de Cargas (-3,7%) y peajes (-0,8%).

El Indicador sintético de servicios públicos es un indicador de coyuntura que mide la evolución de un conjunto de servicios con periodicidad mensual.

Los servicios que componen el índice del nivel general son: demanda de energía eléctrica, consumo de gas natural y agua entregada a la red, recolección de residuos, transporte de pasajeros, transporte de carga por ferrocarril y de aeronavegación comercial, peajes, servicio de correo y telefonía.