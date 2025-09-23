¿El consumo de paracetamol en el embarazo aumenta el riesgo de autismo?

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que “el uso de paracetamol en el embarazo aumenta el riesgo de autismo”, pero no hay evidencia concluyente que respalde esa relación. Los especialistas recomiendan cautela tras el anuncio y tomar el medicamento sólo cuando sea necesario.

El especialista en obstetricia y ginecología, Antonio Cattaneo, en diálogo con Viva la Pepa, recomendó tener mucho cuidado con lo que se informa: "Siempre la prioridad debe ser transmitir tranquilidad a las familias que atraviesan estas situaciones".

El autismo tiene causas múltiples, principalmente genéticas y ambientales. La ciencia descarta que un solo factor, como un medicamento o las vacunas, lo provoque.