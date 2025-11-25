El consumo de carne vacuna tuvo un crecimiento interanual del 4,4% en octubre

El consumo de carne vacuna registró en octubre un incremento del 4,4% en relación al mismo mes del año pasado a pesar de un leve aumento en los precios, informó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.

El organismo destacó que el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanza los 49,1 kilos por año, lo que implica una mejora interanual del 3,2%.

Además, subrayó que el aumento registrado en octubre significa que el consumo en el país aumentó 1,5 kilos por habitante por año.

A la par, el precio de la carne tuvo una aceleración en octubre de 2,6% mensual, producto de un incremento de 3,8% del precio del kilo promedio de los cortes vacunos relevados, que se combinó con una baja de 1,1% mensual del valor por kilo del pollo entero en lo que es la tercera baja consecutiva.

El asado fue el corte que más subió de precio, con un aumento del 5,2% mensual hasta alcanzar un valor promedio de 11.775,6 pesos por kilo.

Luego se ubicaron la nalga, con un alza del 4,1% para llegar a los 15.191,6 pesos por kilo, la carne picada común (3,5% y 7.320,7 pesos por kilo), la paleta (3,2% y 12.018,2 pesos por kilo), el cuadril (3,1% y 14.686,8 pesos por kilo) y la caja de hamburguesas congeladas (2,8% mensual).

En tanto, tras la baja de 1,1% mensual, el valor del kilo de pollo entero se ubicó en 3.681,6 pesos por kilo.

Entre los cortes vacunos, el que más subió de precio fue el cuadril (65,2% anual), seguido por el del asado (63,8%), el de la nalga (63,3%), el de la paleta (59,6%), y el de la carne picada común (48,8%).

En este contexto, la industria frigorífica produjo un total de 2,635 millones de toneladas reses con huesos de carne vacuna en los primeros diez meses del año, es decir una cantidad casi idéntica a la registrada en enero-octubre de 2024.

En el mes pasado, la producción de carne vacuna fue equivalente a 279 mil toneladas res con hueso, un 2,3% superior a la registrada en septiembre.