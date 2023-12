"El conocer popular se da cuenta si un decreto está destinado a perjudicarlo"

La Abogada Constitucionalista dialogó con Eduardo Anguita en En qué juego estamos y señaló cuáles son los motivos por los que el Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció Javier Milei es inconstitucional.

"Creo que el decreto es un mamarracho, creo que no va a pasar el control de constitucionalidad por muy buenos servicios que presten tanto Viola como Cúneo Libarona. Lo que genera es una enorme inseguridad jurídica en un país que ya suficientes inseguridades tiene que abordar todos los días. El nivel de precarización de las relaciones jurídicas bajo este decreto es de una gravedad pocas veces visto. Y no digo que puedan hacer leyes de esta naturaleza pero son leyes porque tiene que ser el parlamento el que decida que la sociedad se someta a ese nivel de inseguridad, no puede ser un presidente con mucha aspiración a rey pero que sigue siendo un presidente constitucional y presidente de una republica", sostuvo.