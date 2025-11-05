El Congreso tendrá sesiones extraordinarias entre diciembre y enero

Jairo Henoch Guzmán diputado electo por LLA de la provincia de Santa Cruz, conversó con Nicolás Yacoy sobre las expectativas de cara a la convocatoria a sesiones extraordinarias que propuso el Gobierno.

“Nos proponemos profesionalizar el trabajo legislativo, tenemos que dar lo mejor y estar a la altura de las circunstancias”.

El santacruceño habló de la reunión que mantuvo junto a sus pares con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y con el Presidente Javier Milei, quienes alentaron a Diputados y Senadores oficialistas a acompañar los proyectos que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso para su tratamiento en extraordinarias.