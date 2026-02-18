El Congreso retoma esta semana corta el debate de la modernización laboral y la ley penal juvenil

Este miércoles desde las 14, los diputados de las comisiones de Legislación laboral y Presupuesto analizarán la propuesta de la nueva ley del trabajo aprobada por el Senado.

El objetivo es llevar el tema a sesión al día siguiente, el jueves 19 de febrero.

En el Senado, en tanto, se convocó para el mismo jueves a las 17 a la comisión de Relaciones Exteriores para estudiar el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea, con media sanción de la Cámara de Diputados.

También se reunirá en la Cámara alta la comisión de Acuerdos para dar aval al pliego como embajador en Bélgica al exdiputado Fernando Iglesias.

A las 14.30, el Senado tratará en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto el expediente venido en revisión del Régimen Penal Juvenil.