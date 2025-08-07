El candidato a senador de La Libertad Avanza por la Primera Sección Electoral Diego Valenzuela, en diálogo con Hugo Macchiavelli en Radio Nacional, se refirió a este momento político en el país y como la oposición intenta "romper el equilibrio fiscal y por ende el rumbo del gobierno". "Son los mismos de siempre, especialmente el kirchnerismo y se suman algunos aliados. Esto no va a cambiar en tanto no tengamos las elecciones y sea otro el número legislativo", expresó.

Valenzuela habló del momento que atraviesa Argentina, previo a las elecciones: "Están aprovechando los últimos cartuchos para impedir que esto avance. El Presidente tiene la capacidad legal de vetar aquello que atenta contra el plan político y económico que votó la gente. Porque el Congreso no puede ponerse en un rol de administración, ni definir sobre una paritaria".